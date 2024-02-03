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Pakistan'da Zatürre Vakaları: 19 Bin 500 Vaka ve 311 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Zatürre Vakaları: 19 Bin 500 Vaka ve 311 Çocuk Hayatını Kaybetti

Pakistan\'da Zatürre Vakaları: 19 Bin 500 Vaka ve 311 Çocuk Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Pencap eyaletinde ocak ayında 19 bin 500'ün üzerinde zatürre vakası tespit edildi, hastalık sebebiyle 311 çocuk hayatını kaybetti. Yetkililer, hava kirliliği, soğuk hava ve tozun zatürre vakalarının artmasına neden olduğunu belirtti. Pakistan'da her yıl 50-60 bin çocuk, zatürre sebebiyle hayatını kaybediyor.

03.02.2024 16:45
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde ocak ayında 19 bin 500'ün üzerinde zatürre vakası tespit edildi, hastalık sebebiyle 311 çocuk hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, geçen ay Pencap eyaleti genelinde hava kirliliği, soğuk hava ve toz sebebiyle zatürre vakalarının arttığını belirtti.

Yetkililer, Pencap genelinde ocakta 19 bin 500'ün üzerinde zatürre vakası tespit edildiğine dikkati çekerek, hastalık sebebiyle 311 çocuğun yaşamını yitirdiğini aktardı.

Pakistan'da her yıl 50-60 bin çocuk, zatürre sebebiyle hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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Hava Kirliliği, Pakistan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Zatürre Vakaları: 19 Bin 500 Vaka ve 311 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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