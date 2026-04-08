Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan'dan Ateşkes Duyurusu

08.04.2026 03:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Şahbaz Şerif, İran ve ABD'nin ateşkes sağladığını açıkladı, 10 Nisan'da görüşecekler.

(ISLAMABAD) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD ve müttefiklerinin derhal ateşkes konusunda uzlaştığını açıkladı. Şerif, iki ülkenin heyetlerini 10 Nisan'da İslamabad'da davet etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin, Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları kapsayan derhal ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Şerif, söz konusu kararın hemen yürürlüğe girdiğini belirtti. Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En içten alçakgönüllülükle, İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleriyle birlikte Lübnan ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere her yerde derhal ateşkes üzerinde anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyarım; bu karar hemen yürürlüğe girmektedir. Bu akıllıca adımı sıcak bir şekilde karşılıyorum ve her iki ülkenin liderlerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Tüm anlaşmazlıkları çözüme kavuşturacak nihai bir anlaşma için müzakereleri sürdürmek üzere, her iki ülkenin heyetlerini 10 Nisan 2026 Cuma günü İslamabad'a davet ediyorum. Her iki taraf da olağanüstü bir bilgelik ve anlayış sergilemiş ve barış ve istikrarın sağlanması için yapıcı bir şekilde çalışmaya devam etmiştir. 'İslamabad Görüşmeleri'nin sürdürülebilir bir barış sağlanmasında başarılı olmasını içtenlikle umuyoruz ve önümüzdeki günlerde daha fazla iyi haber paylaşmayı diliyoruz!"

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 04:07:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.