Pakistan'dan İran'a Davet - Son Dakika
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Pakistan'dan İran'a Davet

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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İranlı mevkidaşını Pakistan'ı ziyarete davet etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde İranlı mevkidaşını Pakistan'a davet etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada Dar'ın, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştüğü ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kötüleşen durum dahil bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldığı aktarıldı.

Dar'ın, Erakçi'yi "en kısa sürede" Pakistan'ı ziyarete davet ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Pakistanlı kaynaklar Anadolu Ajansına (AA) yaptıkları açıklamada, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık'ın da ABD ile müzakerelerde İranlı heyetin başkanlığını yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı ülkeye davet ettiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada "ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün, İran ile müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Pakistan, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan İran'a Davet - Son Dakika

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