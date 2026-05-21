Pakistan'dan İran'a Mesaj

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Feda Hüseyin Maliki, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in yarın ABD'den İran'a yeni bir mesaj ileteceğini belirtti.

İran basınına göre Maliki, İran ile ABD arasında devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Maliki, konuya dair "Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, yarın ABD'den İran'a yeni bir mesaj iletecek." ifadelerini kullandı.