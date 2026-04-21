Pakistan'dan Mescid-i Aksa'ya Kınama

Pakistan, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve İsrail bayrağı dalgalandırmasını "en güçlü şekilde" kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Pakistan'ın İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve İsrail bayrağı dalgalandırmasını "en güçlü şekilde" kınadığını belirterek, "Bu kınanmaya değer eylemler, uluslararası hukukun yanı sıra kutsal mekanın kutsallığı ve dokunulmazlığının da açık bir ihlalini oluşturmaktadır. Bu tür provokatif adımlar, bölgedeki gerilimlerin daha da tırmanması riskini de taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Pakistan'ın, "İsrail işgali altındaki kutsal yerlerin korunması ve İsrail'in himayesi altında faaliyet gösteren yasa dışı yerleşimcilerin cezasız kalmasına son verilmesi için mümkün olan tüm önlemlerin alınması çağrısına" yer verilen açıklamada, İslamabad yönetiminin, Filistin halkının ibadet özgürlüğü haklarına desteği vurgulandı.

İsrailli yerleşimcilerin bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın

İsrail polisinin korumasındaki yaklaşık 150 fanatik Yahudi, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, baskında dini ritüeller yaparak İsrail bayrağı açmıştı.

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere "Aksa'ya baskın düzenlemek için toplanmaları ve avlusunda İsrail bayrağı açmaları çağrısı" yapmıştı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve başlamasından bu yana, Tel Aviv yönetiminin Aksa'daki ihlalleri arttı.

Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmek, Mescid-i Aksa dahil olmak üzere kentin Arap ve İslami kimliğini silmek amacıyla ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.