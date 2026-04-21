Pakistan'dan Mescid-i Aksa'ya Kınama
Pakistan'dan Mescid-i Aksa'ya Kınama

21.04.2026 21:23
Pakistan, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınını ve bayrak açmasını en güçlü şekilde kınadı.

Pakistan, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve İsrail bayrağı dalgalandırmasını "en güçlü şekilde" kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Pakistan'ın İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve İsrail bayrağı dalgalandırmasını "en güçlü şekilde" kınadığını belirterek, "Bu kınanmaya değer eylemler, uluslararası hukukun yanı sıra kutsal mekanın kutsallığı ve dokunulmazlığının da açık bir ihlalini oluşturmaktadır. Bu tür provokatif adımlar, bölgedeki gerilimlerin daha da tırmanması riskini de taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Pakistan'ın, "İsrail işgali altındaki kutsal yerlerin korunması ve İsrail'in himayesi altında faaliyet gösteren yasa dışı yerleşimcilerin cezasız kalmasına son verilmesi için mümkün olan tüm önlemlerin alınması çağrısına" yer verilen açıklamada, İslamabad yönetiminin, Filistin halkının ibadet özgürlüğü haklarına desteği vurgulandı.

İsrailli yerleşimcilerin bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın

İsrail polisinin korumasındaki yaklaşık 150 fanatik Yahudi, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, baskında dini ritüeller yaparak İsrail bayrağı açmıştı.

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere "Aksa'ya baskın düzenlemek için toplanmaları ve avlusunda İsrail bayrağı açmaları çağrısı" yapmıştı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve başlamasından bu yana, Tel Aviv yönetiminin Aksa'daki ihlalleri arttı.

Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmek, Mescid-i Aksa dahil olmak üzere kentin Arap ve İslami kimliğini silmek amacıyla ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan Mescid-i Aksa'ya Kınama - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 21:44:57.
SON DAKİKA: Pakistan'dan Mescid-i Aksa'ya Kınama - Son Dakika
Advertisement
