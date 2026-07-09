Pakistan\'dan Ortadoğu\'ya Diplomasi Çağrısı

İSLAMABAD, 9 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan, Ortadoğu'da tırmanan gerilime ilişkin derin endişelerini dile getirerek, tüm taraflara itidalle hareket etme ve anlaşmazlıkları diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmaların "kimsenin çıkarına olmadığı" vurgulanarak, tüm tarafların bölgede barış ve istikrarı daha fazla zedeleyebilecek adımlardan kaçınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede herkesin istediği barışın sağlanması için temas, diyalog ve diplomasiden başka alternatif bulunmamaktadır" denildi.

Bakanlık, tüm tarafları "bölge ve ötesi için anlayış, karşılıklı saygı ve ortak refahın kalıcı bir temeli" diye nitelediği İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında yaptıkları taahhütlere riayet etmeye de çağırdı.

Açıklamada, Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrarın desteklenmesinde üzerine düşen rolü oynamaya devam etmeye hazır olduğu ifade edildi.