Pakistan'dan Suudi Arabistan'a Destek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ı Orta Doğu'daki çatışmaya sürüklemeye yönelik girişimlerden derin endişe duyduklarını bildirdi.

Bakanlıktan, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmasının ardından açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan ile yasalara uygun şekilde ticaret yapan gemilere yönelik tehditlerden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Husi milislerinin Suudi Arabistan Krallığı'na ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik devam eden tehditlerinin" kınandığı vurgulandı.

Açıklamada, bu tehditlerin uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğu, Pakistan'ın kendi bandırasını taşıyan gemilere düşmancıl eylemlerde bulunulması halinde ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alma hakkını elinde tuttuğu kaydedildi.

Tüm taraflara uluslararası hukuka uyma çağrısı yapılan açıklamada, "Pakistan, Suudi Arabistan Krallığı'nı Orta Doğu'daki çatışmaya dahil etmeye yönelik girişimlerden derin endişe duymakta ve kardeş Suudi Arabistan Krallığı'nın güvenliği, egemenliği, toprak bütünlüğü ve refahına sarsılmaz desteğini yinelemektedir." ifadesi kullanıldı.

Husilerin, Suudi Arabistan'a "deniz ablukası" kararı

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu.

Riyad yönetimi de Husilerin deniz ablukası uygulama kararını kınamış ve uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.