Pakistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Hindistan'a nota verdi - Son Dakika
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Pakistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Hindistan'a nota verdi

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İSLAMABAD, 17 Eylül (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan donanmasına ait bir geminin Pakistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde gerçekleştirdiği "son derece kışkırtıcı ve kabul edilemez" eylem nedeniyle çarşamba günü Hindistan'a güçlü bir protesto notası verdiklerini duyurdu.

İSLAMABAD, 17 Eylül (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan donanmasına ait bir geminin Pakistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde gerçekleştirdiği "son derece kışkırtıcı ve kabul edilemez" eylem nedeniyle çarşamba günü Hindistan'a güçlü bir protesto notası verdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, salı günü meydana gelen olay nedeniyle Pakistan'ın protestosu, bakanlığa çağrılan İslamabad'daki Hindistan Yüksek Komiserliği Maslahatgüzarı'na iletildi.

Açıklamaya göre, Pakistan donanmasının iki yılda bir düzenlediği tatbikat sırasında Hindistan donanmasına ait geminin, Pakistan donanmasına ait gemiye tehlikeli derecede yaklaşması sonucu iki gemi arasında temas yaşandı.

Bakanlık, iki taraf arasında imzalanan ilgili anlaşmaların hükümlerinin ciddi ihlali anlamına gelen eylemin, bölgesel gerilimleri artırma riski taşıdığına dikkat çekti.

Pakistan, Yeni Delhi'ye ikili anlaşmalara, özellikle de uluslararası hukuka ve denizde yaşanacak olayları önlemeye yönelik olanlara sıkı sıkıya riayet etme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua
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