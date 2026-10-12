Pakistan Hava Kuvvetleri eğitim uçağı Belucistan'da teknik arızayla düştü, 2 pilot öldü

Pakistan Hava Kuvvetleri eğitim uçağı Belucistan'da teknik arızayla düştü, 2 pilot öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan Hava Kuvvetlerine ait PAC MFI-17 Mushshak eğitim uçağı, Belucistan'ın Ketta kentinde teknik arıza nedeniyle düştü. Kazada 2 pilot hayatını kaybederken, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif ve İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi üzüntülerini ifade etti.
Pakistan ordusuna ait eğitim uçağının Belucistan eyaletinde düşmesi sonucu 2 pilotun öldüğü bildirildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait PAC MFI-17 Mushshak tipi eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle Ketta kentinde düştüğü kaydedildi.
Açıklamada, kazada uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif ve İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, yaptıkları açıklamalarda kazayla ilgili üzüntülerini ifade etti.
Kaynak: AA
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