Pakistan, Hindistan Savunma Bakanı'nı suikast ifadeleri nedeniyle kınadı

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Pakistan yönetimi, "ihtiyaç halinde Pakistan'da suikastlarda bulunabilecekleri" ifadesini kullanan Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'i kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hint bakan Singh'in News18 kanalına verdiği röportajda kullandığı "sınır ötesi suikastlar" gerçekleştirilebileceği ifadelerinin "provokatif" olduğu ve Pakistan tarafından kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Singh'in yorumlarına ilişkin, "Bu tür sorumsuz davranışlar sadece bölgesel barışı baltalamakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede yapıcı etkileşim ihtimallerini de engeller." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın 25 Ocak'ta, Pakistan topraklarında "sınır ötesi suikast" düzenlendiğini gösteren "reddedilemez" kanıtlar sunduğu kaydedilen açıklamada, Hindistan'ın "daha fazla sivili yargısız infaz etmeye hazır olduğu iddiası suçluluğun açıkça kabulü anlamına gelmektedir." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Uluslararası toplumun Hindistan'ı "yasadışı eylemlerinden dolayı sorumlu tutması" gerektiği belirtilirken, Pakistan'ın, "egemenliğini her türlü saldırı eylemine karşı korumakta kararlı olduğu" anlatıldı.

Guardian: Hindistan, Pakistan'da 20 kişiyi öldürdü

İngiliz The Guardian gazetesinin bir haberinde, Hindistan hükümetinin, 2020'den bu yana Pakistan'da "terörist olarak gördüğü" 20 kişinin öldürülmesinden sorumlu olduğu öne sürülmüştü.

Haberde, Hindistan ve Pakistan'dan istihbarat görevlilerine ait açıklamalara, Pakistanlı araştırmacılar tarafından paylaşılan belgelere ve 2019'dan sonra ulusal güvenlik politikasındaki değişikliğin bir parçası olarak Hindistan'ın yurt dışında nasıl suikastlar düzenlemeye başladığına yönelik iddialara yer verilmişti.

Hindistan Savunma Bakanı Singh ise bu iddialara cevap olarak, "Herhangi bir terörist Pakistan'dan Hindistan'a müdahale etmeye çalışırsa gerektiği gibi cevap veririz." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan'ın refahını olumsuz etkileyecek herhangi bir olaya karşı cevapsız kalmayacaklarını vurgulayan Singh, "Gerekirse Pakistan'a girer ve öldürülmesi gereken kişileri öldürürüz." demişti.