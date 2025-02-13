Pakistan hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılama töreni için 'Dombra'lı klip paylaştı - Son Dakika
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Pakistan hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılama töreni için 'Dombra'lı klip paylaştı

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- Pakistan hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılama töreni için 'Dombra'lı klip paylaştı Pakistan hükümetince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama töreninin klip haline getirildiği görüntü, Dombra şarkıyla paylaşıldı.

13.02.2025 14:15
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- Pakistan hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılama töreni için 'Dombra'lı klip paylaştı

İSLAMABAD - Pakistan hükümetince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama töreninin klip haline getirildiği görüntü, Dombra şarkıyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ile başladığı Asya turunun son durağı Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan temasları kapsamında Başbakanlık binasında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Pakistan hükümeti, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama törenine ilişkin bir görüntü paylaştı. Karşılama töreninin klip haline getirildiği görüntü, viral olan Dombra şarkıyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Pakistan, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılama töreni için 'Dombra'lı klip paylaştı - Son Dakika

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