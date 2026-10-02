Pakistan, Husilerin Medine'deki altyapıya saldırısını 'büyük provokasyon' diye kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan, Husilerin Medine'deki altyapıya saldırısını 'büyük provokasyon' diye kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya saldırısını şiddetle kınadı. Açıklamada saldırı 'büyük provokasyon' olarak nitelendirildi, Pakistan'ın Suudi Arabistan ile sarsılmaz dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Pakistan, Yemen'deki Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınadığını ve bunun "büyük bir provokasyon" olduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı hakkında yapılan yazılı açıklamada, saldırı şiddetle kınandı.

Söz konusu saldırıda Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapının hedef alındığına işaret edilen açıklamada, "Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin kutsallığı ile ibadet edenlerin ve hacıların güvenliği her koşulda gözetilmelidir." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu "pervasız eylemlerin" bir an önce ve koşulsuz bir şekilde son bulması çağrısı yapılırken saldırılar "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirildi.

Pakistan'ın Suudi Arabistan ile "sarsılmaz bir dayanışma içinde olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin korunmasında, halkının korunmasında ve hacıların güvenliğinin sağlanmasında Pakistan, Suudi Arabistan'a sıkı bir destek vermektedir." ifadesine yer verildi.

Pakistan Savunma Bakanı'ndan Suudi Arabistan'a destek

Öte yandan Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Suudi Arabistan'a desteğini dile getirdi.

Asif, "Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit eden Husiler olsun ya da başka bir ülke veya bir grup olsun, her türlü çatışmada Suudi Arabistan'a yardım etmek için hazırız. Onları savunmak için orada olacağız." dedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin 2 gün önce Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santrali'ni insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıSuudi ArabistanDış PolitikaPakistanPolitikaSavunmaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Orta Doğu’ya bir uçak gemisi daha gönderiyor ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor
Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta“nın setini bastı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta"nın setini bastı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 10:28:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Pakistan, Husilerin Medine'deki altyapıya saldırısını 'büyük provokasyon' diye kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei