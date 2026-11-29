Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği personeli Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dostluk maçı yaptı.

Pakistan'ın Bişkek Büyükelçiliği, ülkeler ve kurumlar arasında dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirmek amacıyla Dostluk ve Spor Günü etkinliği düzenledi.

Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi yerleşkesindeki halı sahada yapılan etkinliğe, Pakistan, Türkiye, Azerbaycan, İsviçre, Rusya, ABD, Japonya, İngiltere büyükelçiliklerinin yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilikleri gibi uluslararası kurumların personeli katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği personelinin yer aldığı dostluk maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Pakistan'ın Bişkek Büyükelçisi Altamaş Vezir Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bişkek'te yerleşik 27 büyükelçilik ve diplomatik misyon bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 12'sinin personeli turnuvaya katıldı. Pakistan finale yükseldi. İtiraf etmeliyim ki Türk takımı çok iyi idi. Türk takımı finale yükselmiş olsaydı Pakistan Büyükelçisi olarak hangi takımı destekleyeceğime karar vermem benim için çok zor olurdu." diye konuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un göreve gelmesiyle birlikte ülkede spora yönelik yatırımlar hız kazanmış, bu kapsamda ülke genelinde yeni stadyumlar ve modern halı sahalar inşa edilmiş, futbol altyapısı güçlendirilmiş ve kamu kurum ve kuruluşları arasında dostluk maçları düzenlenmesi teşvik edilerek yaygınlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Caparov'un da yer alacağı ve ülkenin çeşitli bölgelerini ve büyükelçilikleri temsil eden 16 takımın mücadele edeceği geleneksel "Miras Dostluk Turnuvası" 13-14 Aralık tarihlerinde Bişkek'te yapılacak.