Pakistan'ın Hava Saldırılarında 80 Terörist Öldürüldü

İSLAMABAD, 23 Şubat (Xinhua) -- Pakistan güvenlik kaynakları Xinhua'ya yaptığı açıklamada ülkenin Afganistan ile sınırındaki belirli bölgelere düzenlediği saldırılarda 80'den fazla teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı'ndan pazar günü sabah saatlerinde yapılan açıklamada, yaşanan intihar saldırılarının ardından alınan istihbarat üzerine sınır hattında bulunan 7 ayrı militan kampı ve sığınağına hedefli operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Afganistan hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Pakistan ordusunun, Afganistan-Pakistan sınırındaki bölgelere düzenlediği son hava saldırılarında onlarca can kaybının yaşandığını teyit etti.

Afganistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Afgan topraklarına yönelik açık bir ihlal ve suç diye nitelediği operasyonları sert bir dille kınadı. Açıklamada Pakistan'ın sivil hedefleri ve dini mekanları hedef aldığı belirtildi.