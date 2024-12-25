Pakistan'ın Hava Saldırısında 46 Ölü - Son Dakika
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Pakistan'ın Hava Saldırısında 46 Ölü

Pakistan savaş uçaklarının Afganistan'a düzenlediği saldırıda 46 kişi hayatını kaybetti.

25.12.2024 13:47
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Afganistan yönetimi, Pakistan savaş uçaklarının Afganistan topraklarına düzenlediği hava saldırılarında 46 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Fıtrat, Pakistan savaş uçaklarının Afganistan topraklarında düzenlediği 4 hava saldırısında 46 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Birçok evin yıkıldığını belirten Fıtrat, kurbanların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

Pakistan savaş uçakları, Afganistan'ın Paktika vilayetine bölgeleri bombaladı

Dün gece 21.00 sularında Pakistan'a ait savaş uçakları, sınırına yakın bir noktada Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı bazı bölgeleri bombalamıştı.

Afgan yetkililer söz konusu saldırıda sivillerin hedef alındığını belirtiyor ancak Pakistan medyası ise hava saldırılarında Pakistan hükümetine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) 4 üssünün hedef alındığını ileri sürüyor.

Afganistan geçici hükümeti Savunma Bakanlığı, olay sonrası yaptığı açıklamada, saldırıların uluslararası normları ihlal ettiğini ve "yanıtsız kalmayacağını" duyurmuştu.

Daha önce de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerini hedef almış, bu saldırılar iki ülke yönetimleri arasında gerilime neden olmuştu.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'ın Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi artış oldu.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, ağırlıklı olarak Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

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