Pakistan'ın İran Uçaklarına İzni İddia Edildi

ABD ile İran arasında ateşkes görüşmelerine aracılık yapan Pakistan'ın, saldırılarda hedef olmaması için Tahran'ın askeri uçaklarına havaalanlarını kullandırdığı iddia edildi.

CBS kanalına konuşan ABD'li yetkililer, Pakistan'ın, Washington ile Tahran arasında arabuluculuk rolü oynamasına rağmen, havaalanlarında İran'ın askeri uçaklarının konuşlanmasına izin verdiğini ileri sürdü.

Kanalın internet sitesindeki haberde, "Konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkililere göre, Pakistan kendisini Tahran ve Washington arasında diplomatik bir köprü olarak konumlandırırken, İran askeri uçaklarının havaalanlarına iniş yapmasına sessizce izin verdi ve bu da onları potansiyel olarak Amerikan hava saldırılarından korudu." ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, İran'ın Afganistan'a da sivil uçaklar gönderdiğini, ancak bu uçuşlar arasında askeri uçakların olup olmadığının netlik kazanmadığını iddia etti.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın nisan ayının başında İran'la ateşkesi ilan etmesinden günler sonra Tahran'ın, Pakistan'ın Rawalpindi garnizon şehri yakınlarındaki Nur Khan Askeri Üssü'ne "çok sayıda uçak gönderdiğini" savundu.

Haberde Pakistan'ın, İran'ın kullanımına açtığı havaalanına konuşlandırdığı askeri teçhizat arasında, Lockheed C-130 Hercules taktik nakliye uçağının keşif ve istihbarat toplama varyantı olan bir RC-130'un da bulunduğu detayına yer verildi.

Ayrıca haberin devamında, söz konusu olayla ilgili soru yöneltilen Pakistanlı üst düzey bir yetkilinin, "Nur Khan üssü şehrin tam kalbinde yer alıyor, orada park halinde bulunan büyük bir uçak filosunun kamuoyunun gözünden saklanması mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında İran uçaklarının ülkede bulunduğu doğrulanırken, "spekülatif iddialar" ise yalanlandı.

Açıklamada, "Pakistan'da park halinde bulunan İran uçakları ateşkes döneminde gelmiş olup, herhangi bir askeri acil durum veya koruma düzenlemesiyle hiçbir bağlantısı yoktur. Aksini öne süren iddialar spekülatif, yanıltıcı ve gerçek bağlamdan tamamen kopuktur." ifadeleri yer aldı.