Pakistan'ın Karaçi kentinde kavurucu sıcaklar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

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İSLAMABAD, 18 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'nin çeşitli bölgelerinde son iki günde kavurucu sıcaklar yüzünden hayatını kaybeden en az 16 kişinin cansız bedeni bulundu.

Edhi kurtarma kuruluşu yetkilileri Perşembe günü Xinhua'ya verdikleri demeçte, liman kentinin Lyari, Korangi, Lasbela ve diğer mahallelerinde yaşayan insanların Çarşamba ve Perşembe günleri yüksek sıcaklıkların neden olduğu su kaybı yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi.

Yetkililer, tüm cesetlerin farklı hastanelere kaldırıldığını ve şu ana kadar sadece üçünün kimliğinin tespit edilebildiğini belirtti. Kurtarma personeli, son iki gündeki kavurucu sıcaklıklardan etkilenen çok sayıda kişiye ilk yardımda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kurtarma görevlilerine göre, bulunan cesetlerin çoğu, uyuşturucu maddelerinin etkisi altında şiddetli sıcağa maruz kalmış uyuşturucu bağımlılarına ait.

Pakistan Meteoroloji Kurumu, Karaçi'nin Çarşamba gecesi 32,5 santigrat dereceyle Temmuz ayındaki en sıcak geceyi yaşadığını bildirdi.

Kurum, Perşembe günü deniz esintisinin kesilmesiyle liman kentinde parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürerek sıcaklığın 39 santigrat dereceye kadar yükselmesine ve 46 santigrat derece olarak hissedilmesine yol açtığını belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, kentte yüzde 68'e ulaşan nem seviyesinin, aşırı sıcakları tetiklediğini ifade etti. Devam eden sıcak hava dalgasına rağmen bazı bölgelerde yağmur ve gök gürültülü fırtınalar görüleceğine dair hava tahminleri, bir nebze de olsa rahatlamaya yönelik umut ışığı oldu.

Haziran ayında aşırı sıcaklıklara maruz kalan Karaçi'nin çeşitli bölgelerinde üç gün içinde 40'ın üzerinde kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.