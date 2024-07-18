Pakistan'ın Karaçi kentinde kavurucu sıcaklar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan'ın Karaçi kentinde kavurucu sıcaklar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde son iki günde yaşanan kavurucu sıcaklar nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklıkların etkisiyle su kaybı yaşayan insanların cansız bedenleri farklı hastanelere kaldırıldı. Kurtarma görevlileri, bulunan cesetlerin çoğunun uyuşturucu bağımlılarına ait olduğunu belirtti. Meteoroloji Kurumu, Karaçi'nin Temmuz ayındaki en sıcak geceyi yaşadığını ve sıcaklığın 39 dereceye kadar yükseldiğini bildirdi. Yağmur ve gök gürültülü fırtınaların bazı bölgelerde görülmesi bekleniyor.

18.07.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSLAMABAD, 18 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'nin çeşitli bölgelerinde son iki günde kavurucu sıcaklar yüzünden hayatını kaybeden en az 16 kişinin cansız bedeni bulundu.

Edhi kurtarma kuruluşu yetkilileri Perşembe günü Xinhua'ya verdikleri demeçte, liman kentinin Lyari, Korangi, Lasbela ve diğer mahallelerinde yaşayan insanların Çarşamba ve Perşembe günleri yüksek sıcaklıkların neden olduğu su kaybı yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi.

Yetkililer, tüm cesetlerin farklı hastanelere kaldırıldığını ve şu ana kadar sadece üçünün kimliğinin tespit edilebildiğini belirtti. Kurtarma personeli, son iki gündeki kavurucu sıcaklıklardan etkilenen çok sayıda kişiye ilk yardımda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kurtarma görevlilerine göre, bulunan cesetlerin çoğu, uyuşturucu maddelerinin etkisi altında şiddetli sıcağa maruz kalmış uyuşturucu bağımlılarına ait.

Pakistan Meteoroloji Kurumu, Karaçi'nin Çarşamba gecesi 32,5 santigrat dereceyle Temmuz ayındaki en sıcak geceyi yaşadığını bildirdi.

Kurum, Perşembe günü deniz esintisinin kesilmesiyle liman kentinde parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürerek sıcaklığın 39 santigrat dereceye kadar yükselmesine ve 46 santigrat derece olarak hissedilmesine yol açtığını belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, kentte yüzde 68'e ulaşan nem seviyesinin, aşırı sıcakları tetiklediğini ifade etti. Devam eden sıcak hava dalgasına rağmen bazı bölgelerde yağmur ve gök gürültülü fırtınalar görüleceğine dair hava tahminleri, bir nebze de olsa rahatlamaya yönelik umut ışığı oldu.

Haziran ayında aşırı sıcaklıklara maruz kalan Karaçi'nin çeşitli bölgelerinde üç gün içinde 40'ın üzerinde kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: Xinhua

Pakistan, Karaçi, Hava Durumu, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Karaçi kentinde kavurucu sıcaklar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:20:48. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'ın Karaçi kentinde kavurucu sıcaklar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement