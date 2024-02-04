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Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Pakistan\'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağışlar, afet ve kazalara yol açtı. Yağışlar sebebiyle bir kişi taşkınlar sebebiyle su seviyesi artan bir dereye düşerek hayatını kaybetti, bir kişi elektrik akımına kapılarak öldü. Ayrıca bir evin çatısı çöktü ve 2 kadın hayatını kaybetti, Pakistan-Çin Parkı'nın duvarları çöktü ve 3 kişi yaralandı. Yağışlar sebebiyle Karaçi'nin birçok noktası sular altında kaldı ve evler ile hastaneler su basmıştı.

04.02.2024 19:51
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Pakistan'ın Karaçi şehrinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Dawn gazetesindeki habere göre, şiddetli yağmurlar, Karaçi'nin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, şehrin Baldia bölgesinde evine dönmekte olan bir kişinin taşkınlar sebebiyle su seviyesi artan bir dereye düşerek yaşamını yitirdiğini, Lines Area bölgesinde de 19 yaşında bir kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğünü aktardı.

Moinabad bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sebebiyle 2 kadın, Pakistan-Çin Parkı'nın duvarlarının çökmesi sonucu ise 3 kişi yaralandı.

Karaçi'nin birçok noktasında devam eden yağmur sebebiyle çok sayıda cadde ve sokak sular altında kaldı.

Dün, şiddetli yağışlar dolayısıyla şehrin çeşitli bölgelerinde çok sayıda ev ile hastaneyi su basmıştı.

Basına yansıyan görüntülerde, onlarca aracın yollarda mahsur kaldığı ve bazılarının sürüklendiği görülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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