 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı

Pakistan\'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, şehir genelinde su baskınlarına neden oldu. Birçok ev ve hastane su altında kaldı, kanalizasyonlar tıkandığı için trafik durma noktasına geldi. Su seviyesinin yer yer 1 metreyi aştığı bölgelerde vatandaşlar güçlükle ilerleyebildi. Kayıtlarda, onlarca aracın yollarda mahsur kaldığı ve bazılarının sürüklendiği görüldü.

03.02.2024 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, akşam saatlerinde şiddeti artan yağmur, Karaçi genelinde etkili oldu.

Şehrin çeşitli bölgeleri sular altında kaldı, çok sayıda ev ve hastaneyi su bastı.

Kanalizasyonların da tıkanmasıyla sular altında kalan yollarda trafik durma noktasına geldi.

Yer yer su seviyesinin 1 metreyi aştığı bölgelerde vatandaşlar güçlükle ilerleyebildi.

Basına yansıyan kayıtlarda, onlarca aracın yollarda mahsur kaldığı ve bazılarının sürüklendiği görüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Pakistan, Karaçi, Ulaşım, Çevre, Hava Durumu, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 00:44:09. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement