Pakistan\'ın Umman Denizi\'nde düzenlediği petrol sızıntısı tatbikatı sona erdi

Pakistan'ın Umman Denizi'nde düzenlediği ve Türkiye dahil 15 ülkenin gözlemci olarak katıldığı, petrol sızıntısına müdahale tatbikatı sona erdi.
Pakistan Donanmasının açıklamasına göre, 3 gün süren "BARRACUDA 12" tatbikatına, Pakistan ordusu ve ilgili devlet birimleri katılım gösterdi.
Umman Denizi'nin kuzeyinde düzenlenen petrol sızıntısına müdahale tatbikatında, arama kurtarma ve korsanlık karşıtı operasyon senaryoları da ele alındı.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 gözlemci ülke için Karaçi kentinde tatbikat öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlenmişti.
Bilgilendirmede, deniz kirliliğiyle mücadele kapasitesi ve yeterliliğini arttırmayı amaçlayan tatbikatın, Pakistan'ın uluslararası denizcilik hukukuna bağlılığını pekiştirdiği kaydedilmişti.
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