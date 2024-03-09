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- Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Zardari oldu

İSLAMABAD - Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari oldu.

Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu. Ülke genelinde Ulusal Meclis'te ve dört eyalet başkentinde yapılan oylamada Pakistanlı milletvekilleri ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak Pakistan Halk Partisi eş başkanı Asıf Ali Zardari'yi seçti. 68 yaşındaki Zardari, 181 oy alan en yakın rakibi Pakistan Adalet Hareketi'nin adayı Mahmud Khan Achakzai'yi 411 oyla geride bıraktı.

İki kez Başbakanlık yapan ve 2007 yılında seçimlere katılmak üzere ülkesine döndüğü dönem katıldığı seçim mitinginde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Benazir Butto'nun eşi olan Zerdari, ülkenin anayasal makamına ikinci kez seçilen tek siyasetçi.