Pakistan, İran Uçakları İddiasını Reddetti
12.05.2026 09:49
Pakistan, ABD basınında çıkan İran uçakları haberini yanıltıcı bularak kesin bir dille reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Pakistan'daki Nur Han Hava Üssü'ne çok sayıda savaş uçağı sevk ettiğine dair ABD basınında çıkan haberi "yanıltıcı" olarak niteleyerek kesin bir dille reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, İran'a ait uçakların ülkedeki Nur Han Hava Üssü'ne ulaştığı iddiasını içeren CBS News kanalının haberine ilişkin açıklama yapıldı.

İran ile ABD arasında ilan edilen geçici ateşkesin ardından Tahran yönetiminin, Nur Han Hava Üssü'ne çok sayıda uçak sevk ettiğine dair haberin "yanıltıcı ve sansasyonel" olduğu ve kesin bir dille reddedildiği açıklamada, "Bu tür spekülatif söylemler, bölgesel istikrar ve barışa yönelik devam eden çabaları baltalamayı amaçlıyor gibi görünüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, taraflar arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan birinci tur müzakere sürecinde diplomatik ve idari personel ile güvenlik ekiplerinin hareketini kolaylaştırmak amacıyla İran ve ABD'den bir dizi uçağın Pakistan'a iniş yaptığı belirtilerek, bazı uçaklar ile destek personelinin bir sonraki müzakere turlarına hazırlık kapsamında geçici süreyle Pakistan'da kaldığı aktarıldı.

Resmi müzakereler henüz yeniden başlamamış olsa da üst düzey diplomatik temasların devam ettiği kaydedilen açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin İslamabad'da yaptığı ziyaretlerin, mevcut lojistik ve idari düzenlemeler sayesinde mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu anda Pakistan'da park halinde bulunan İran uçağının, ateşkes döneminde ülkeye vardığı ve herhangi bir askeri acil durum veya muhafaza amaçlı bir durumla ilgisinin bulunmadığına işaret edilerek, "Aksini ima eden iddialar spekülatif, yanıltıcı ve gerçeklerden tamamen kopuktur." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın, diyalog ve gerginliğin azaltılması çabaları kapsamında her zaman tarafsız, yapıcı ve sorumlu bir arabulucu olarak hareket ettiği vurgulanan açıklamada, bu rol doğrultusunda İslamabad'ın, gerektiğinde rutin lojistik ve idari destek sağladığı, tüm ilgili taraflarla şeffaflığı ve iletişimi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Pakistan, diyaloğu teşvik etmeyi, gerilimi azaltmayı, bölgesel ve küresel barış ile istikrar ve güvenliği ilerletmeyi amaçlayan tüm samimi çabaları destekleme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

CBS News kanalının ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı 11 Mayıs tarihli haberinde, 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesten birkaç gün sonra İran'ın, Pakistan'daki Nur Han Hava Üssü'ne çok sayıda askeri uçak sevk ettiği öne sürülmüştü.

Ateşkes çabaları

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.

ABD Başkanı Trump, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, ateşkesi uzattıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
