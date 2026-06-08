Pakistan Ordusu 27 Militanı Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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Pakistan Ordusu 27 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

08.06.2026 09:13
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Kuzey Veziristan'da düzenlenen operasyonlarda 27 militan öldürüldü, çok sayıda silah ele geçirildi.

Pakistan ordusunun Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlediği operasyonlarda 27 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Kuzey Veziristan bölgesindeki Miranşah kentinde "Hindistan destekli silahlı gruplara" yönelik son 72 saatte düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, istihbarata dayalı operasyonlarda "yoğun çatışmanın" ardından Hindistan destekli olduğu öne sürülen 27 militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Söz konusu kişilerin terör eylemi ile sivillere yönelik hedefli saldırılara karıştığı ifade edilen açıklamada, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği belirtildi.

?- Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Ordusu 27 Militanı Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika

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