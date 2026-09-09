Pakistan ordusu Belucistan'da düzenlenen iki operasyonda 11 militanı etkisiz hale getirdi

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde düzenlenen istihbarat destekli iki ayrı operasyonda 11 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6-7 Eylül tarihlerinde eyaletin Kharan ve Washuk bölgelerinde terörle mücadele kapsamında istihbarata dayalı iki operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonlar kapsamında Hindistan destekli olduğu iddia edilen 11 militanın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, el yapımı patlayıcı cihazların hazırlanmasında kullanılan 2,9 ton patlayıcının ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki diğer militanların da tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerin sürdüğü bildirildi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.