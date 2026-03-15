Pakistan Ordusu, TTP hedeflerine hava saldırısı düzenledi

15.03.2026 13:33
Pakistan ordusu, Kandahar'daki TTP hedeflerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

Pakistan ordusunun, Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki Pakistan Talibanı (TTP) hedeflerine yönelik gece boyunca hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun gece boyunca Kandahar'da TTP'ye ait sığınakları ve askeri altyapıyı hedef aldığını açıkladı.

Sığınaklar ve askeri tesislerin başarıyla vurulduğunu aktaran kaynaklar, düzenlenen ayrı bir hava saldırısında teknik teçhizatın bulunduğu bir tünelin de hedef alındığını belirtti.

Kaynaklar, operasyonların "hedeflere ulaşılana kadar" devam edeceğinin altını çizdi.

?Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
