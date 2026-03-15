Pakistan Ordusu, TTP hedeflerine hava saldırısı düzenledi

Pakistan ordusunun, Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki Pakistan Talibanı (TTP) hedeflerine yönelik gece boyunca hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun gece boyunca Kandahar'da TTP'ye ait sığınakları ve askeri altyapıyı hedef aldığını açıkladı.

Sığınaklar ve askeri tesislerin başarıyla vurulduğunu aktaran kaynaklar, düzenlenen ayrı bir hava saldırısında teknik teçhizatın bulunduğu bir tünelin de hedef alındığını belirtti.

Kaynaklar, operasyonların "hedeflere ulaşılana kadar" devam edeceğinin altını çizdi.

?Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.