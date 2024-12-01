Pakistan Şiirleri Günü Etkinliği - Son Dakika
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Pakistan Şiirleri Günü Etkinliği

Pakistan Şiirleri Günü Etkinliği

İMH, Bahariye Mevlevihanesi'nde Pakistan edebiyatını tanıttı, milli şair İkbal vurgulandı.

01.12.2024 20:16
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İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Pakistan Şiirleri Günü" etkinliğinde Pakistan edebiyatı konuşuldu.

"Şiir Coğrafyamız" başlığıyla ülke edebiyatlarının ele alındığı serinin ilki olarak gerçekleştirilen programda, Pakistanlı şairlerden Muhammed İkbal, Faiz Ahmed Faiz, Habib Jalib, Ahmed Nadim Qasmi, Ahmed Faraz, İbn-i İnsha, Muzaffer Warsi, Majeed Amjad, Fehmide Riyaz ve Saleem Kausar'ın şiirleri ele alındı.

Ömer Han'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Pakistan Dayanışma Platformu temsilcisi Dr. Nedim Çavdari, İslam coğrafyası şiirlerinin ve edebiyatının ele alındığı etkinliklerin Pakistan ile başladığını ve bütün İslam coğrafyasını kapsayacak şekilde devam edeceğini söyledi.

Pakistan Dayanışma Platformunun kurulduğu 2011'den bu yana Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşliği ilerletmek için çalışmalar yaptığını dile getiren Çavdari, "Bu programla da Türkiye'deki gençlere İslam coğrafyasındaki edebiyatçıları tanıtmayı ve birlikte olma ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

"Türk ve Pakistan halkları birbirlerine 'kardeşim' diyerek hitap eder"

"Pakistan'da Dil ve Edebiyat" başlıklı bir konuşma yapan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Çiftsüren, 18 yıldır Pakistan, Urduca ve Urdu literatüründe Türklerle ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Şiir günü etkinliğinin önemini vurgulayan Çiftsüren, "Muhammed İkbal, Pakistan'ın milli şairidir. Türk dostu olarak bilinir. Aynı zamanda İslam ümmetinin de şairidir. Türkiye-Pakistan kardeşliğini ve kültürel birlikteliğimizi vurgulamak için buradayız." görüşünü paylaştı.

Çiftsüren, Pakistan'ın İslam'la tanışmasına, Urduca dilinin ortaya çıkışına, Urdu literatüründe yer alan Türklerle ilgili edebi eserlere ve Pakistan edebiyat, kültür, şiirine ilişkin bilgiler vererek, "Türk ve Pakistan halkları birbirlerine her zaman 'kardeşim' diyerek hitap eder." diye konuştu.

Urdu dili ve edebiyatı üzerine akademik çalışmaları bulunan Dr. Muhammed Cevat Çima, Türkiye-Pakistan dostluğunu vurgulayarak, "Bu programları inşallah Türk gençliği ile Pakistan gençliğinin şiir ve edebiyat konusunda da birbirlerini tanıması amacıyla düzenliyoruz." dedi.

Proje Koordinatörü Şehnaz İnan ise "selamünaleyküm" ifadesinin birleştirici gücüne çok inandıklarını belirterek, "İslam coğrafyasında 'selamünaleyküm' diyebildiğiniz her yerin şiirlerini duyalım istedik ve ilk olarak kardeş ülke, can Pakistan ile başlamak istedik." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katkıda bulunanlara ve organizasyon ekibine teşekkür eden İnan, "Bugün bol bol şiir dinleyelim. Pakistan dil ve edebiyatına dair merak ettiğiniz, ilginizi çeken şeylerle de umarım bugün buluşmuş olursunuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye'de okuyan Pakistanlı öğrencilerin de arasında bulunduğu gençler, sahneye çıkarak Pakistanlı şairlerin şiirleri okudu.

Daha sonra İMH Kültür Komisyonu Başkanı Mehmet Bulayır ve Prof. Dr. Mustafa Özel, programda konuşma yapan Doç. Dr. Arzu Çiftsüren ve Dr. Muhammed Cevat Çima'ya hediye takdim etti ve katılımcılar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte İMH Kültür Sanat'ın hazırladığı, Pakistanlı şairlerin Urduca şiirlerinin ve Türkçe tercümelerinin yer aldığı "Şiir Coğrafyamız: Pakistan" adlı fanzin de katılımcılara hediye edildi.

Kaynak: AA

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