Pakistan, Türk MİLGEM Korvetini Hizmete Aldı

04.04.2026 19:37
Pakistan Donanması, Türk yapımı MİLGEM korveti 'PNS Khaibar'ı karaçi'de filoya kattı.

Pakistan Donanması, ülkenin güneyindeki liman kenti Karaçi'de Türk yapımı bir MİLGEM sınıfı korveti filosuna dahil etti.

PN MİLGEM sınıfı 2. korvet gemisi "PNS Khaibar", Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığı bir törenle ülkenin deniz filosuna katıldı.

Törende konuşan Ashraf, Pakistan Donanması'nın egemen sularını savunma ve ülkenin deniz sınırlarının koruyucusu olarak görevini yerine getirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

"PNS Khaibar" ve yakında hizmete girecek HANGOR sınıfı denizaltıların filoya katılmasının Pakistan Donanması'nın modernizasyonunda bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Ashraf, Pakistan'ın deniz ticareti ve enerji koridorları üzerindeki stratejik konumu ile ulusal çıkarları korumak ve güvenli deniz iletişim hatlarını sağlamak için güçlü bir deniz kuvvetine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "PNS Khaibar"ın hizmete girmesini, ülkenin savunma kapasitesi ve deniz sınırlarının savunması açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Pakistan 2018'te imzalanan anlaşma kapsamında, Türkiye Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı ASFAT şirketinden 4 MİLGEM korvet satın almıştı.

Korvetlerden ikisi Türkiye'de, ikisi ise Karaçi Tersanesi ve Mühendislik İşleri'nde inşa edilmişti. Söz konusu araçlar, tasarım, mühendislik ve proje yönetimi alanındaki uzmanlığın Pakistan'a aktarılması amacıyla özel olarak tasarlanmıştı.

MİLGEM gemileri 99 metre uzunluğunda, 2 bin 400 ton deplasmana sahip ve saatte 29 deniz mili hıza ulaşabiliyor.

Kaynak: AA

