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Pakistan, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarını memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
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Pakistan, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarını memnuniyetle karşılıyor

Pakistan, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarını memnuniyetle karşılayarak, bunun tam ve etkili uygulanması gerektiğini vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, UAD'nin kararının Filistin halkının adalet arayışında ve İsrail'in uluslararası hesap verebilirliğinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Alvi ise UAD kararının İsrail'in insanlık dışı eylemlerini gözler önüne serdiğini ve derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

Pakistan, Uluslararası Adalet Divanının İsrail\'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarını memnuniyetle karşılıyor
26.01.2024 - 20:35,
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Pakistan, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarını memnuniyetle karşılayarak, bunun tam ve etkili uygulanması gerektiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına karşı askeri saldırganlık ve suç teşkil eden eylemlerde bulunduğu belirtilerek, UAD'nin kararının Filistin halkının adalet arayışında ve İsrail'in uluslararası hesap verebilirliğinde önemli bir kilometre taşı olarak görüldüğü kaydedildi.

UAD'nin ihtiyati tedbir kararlarının memnuniyetle karşılandığı bildirilen açıklamada, BM Sözleşmesi, ilgili BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından öngörüldüğü üzere, Filistin halkının temel insan hakları, onuru ve farklı bir grup olarak kimliğinin desteklenmesi ve korunması için UAD'nin kararının tam ve etkili şekilde uygulanması gerektiğine işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Alvi, UAD'nin kararından memnun

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yazılı açıklamasında, UAD'nin kararının "olağanüstü" olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Gazze'deki masum sivillere yönelik soykırım ve katliamı derhal durdurması gerektiğini ifade etti.

UAD kararının İsrail tarafından işlenen "insanlık dışı eylemleri ve barbarlığı" gözler önüne serdiğinin altını çizen Alvi, İsrail'in kadınları, çocukları ve hastaneleri hedef alarak insanlığın tüm sınırlarını aştığını ve yemek kuyruğunda bekleyen insanlara bile acımadığını belirtti.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11 ve 12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına hükmetti.

Ayrıca İsrail'in, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına karar verildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Pakistan, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarını memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika


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