Pakistan Uydu Fırlatıldı

JİUQUAN, 17 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'a ait bir uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalanıyor, 17 Ocak 2025.
Saat 12.07'de fırlatılan Pakistan'a ait PRSC-EO1 adlı uydu planlanan yörüngesine başarıyla girdi. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
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