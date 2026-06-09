Pakistan ve Bahreyn'den Güvenlik Zirvesi

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ve Bahreyn Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Şeyh Muhammed bin İsa bin Selman el Halife, yaptıkları görüşmede, bölgesel güvenlik konularını ve Orta Doğu'daki gerginliği ele aldı.

Pakistan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Munir ve El Halife, Rawalpindi kentindeki ordu üssünde bir araya geldi.

Toplantıda, ortak çıkar, ulusal güvenlik konuları ile ikili savunma ve güvenlik işbirliği alanları ele alındı.