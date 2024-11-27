Pakistan ve Belarus'tan İşbirliği Anlaşmaları - Son Dakika
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Pakistan ve Belarus'tan İşbirliği Anlaşmaları

Pakistan ve Belarus, 15 alanda anlaşmalar imzaladı. Ziyaret, İmran Han protestolarıyla gölgelendi.

27.11.2024 08:46
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Pakistan ve Belarus, ekonomi, çevre, bilim ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanlarda anlaşmalar imzaladı.

Üç günlük resmi ziyaret kapsamında İslamabad'da bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve iki ülke heyetleri, Pakistan Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen törende bir araya geldi.

Törende tarım, sanayi, savunma, ekonomi, bilim, teknoloji, gümrük, çevre koruma ve sağlık dahil birçok alanda toplamda 15 mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı.

Ayrıca, iki ülke suçluların iadesine dair anlaşma imzaladı.

Lukaşenko ve Şerif, burada yaptıkları konuşmalarda, potansiyel işbirliği alanlarına vurgu yaparak siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini aktardı.

Pakistan Başbakanı Şerif'in davetlisi olarak 25-27 Kasım tarihleri arasında, İslamabad'a 3 günlük resmi ziyarette bulunan Lukaşenko, aralarında çok sayıda iş insanlarının da olduğu yaklaşık 70 kişilik heyetle ziyaret gerçekleştiriyor.

Belarus heyetinde ayrıca, enerji, adalet, ulaştırma, haberleşme, doğal kaynaklar, çevre koruma, acil durumlar bakanları ve askeri sanayi komitesi başkanı da bulunuyor.

Ziyaret, İmran Han yanlısı protestoların gölgesinde gerçekleşti

Belarus heyetinin ziyareti sürerken, ülke çapında, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılmasını talep eden protestolarda güvenlik güçleri sert müdahalelerde bulundu.

Çeşitli eyaletlerden başkent İslamabad'a doğru yola çıkan Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçisi on binlerce gösterici ile polis arasında çatışmalar çıktı ve çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Eski Başbakan Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han, yargılandığı çeşitli davalar nedeniyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ve Belarus'tan İşbirliği Anlaşmaları - Son Dakika

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