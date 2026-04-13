Pakistan ve Japonya'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Pakistan ve Japonya'dan İşbirliği Vurgusu

13.04.2026 12:38
Pakistan ve Japonya liderleri, ateşkes sürecine destek ve işbirliğini güçlendirme mutabık kaldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, iki ülke arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Başbakan Şerif'in Başbakan Takaiçi ile telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Takaiçi'nin, Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkes sürecindeki diplomatik çabalarını takdir ettiği ve Japonya'nın barış sürecine, bölgesel istikrara ve küresel enerji güvenliğine tam destek verdiği belirtildi.

Şerif'in ise Pakistan'ın ateşkesin korunması için çabalarına devam edeceğini vurguladığı kaydedilen açıklamada, "Başbakan (Şerif), Pakistan-Japonya işbirliğini daha da güçlendirme arzusunu dile getirdi ve bu arzu Japonya Başbakanı tarafından da karşılık buldu. İki lider, yakın koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı." ifadeleri yer aldı.

Pakistan'daki ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
