Pakistanlı Öğrenciler Türkiye\'ye Geleneklerini Anlattı

Pakistan'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, ülkelerindeki ramazan geleneklerini anlattı.
Türkiye Maarif Vakfının (TMV) düzenlediği "Mezunlar İftarı"na vakfın ortaöğretim kurumlarından mezun olup yükseköğrenim için Türkiye'yi tercih eden çeşitli milletlerden birçok öğrenci katıldı.
Pakistanlı Varda Naveed ve Hijab Rabail, ülkelerinde ramazanı nasıl yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
"Bayram hilalini görünce büyük kutlamalar yapıyoruz"
Elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencisi Naveed, 2020'de Pakistan'ın Pencap bölgesindeki Lahor şehrinden Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Lahor'un Pakistan'ın en önemli şehirlerinden olduğunu belirten Naveed, "Türkiye gibi Müslüman bir ülke olarak ramazana biz de çok önem veriyoruz. Ramazan başlamadan bir gece önce hilali görüyoruz ve onu kutluyoruz ailemizle beraber fakat genellikle ramazanın geliş hilalinin kutlamasını çok yapmıyoruz, bayram hilalini görünce büyük kutlamalar yapıyoruz. O gece kızlar toplanıyoruz, birbirimizin ellerine kına yakıyoruz." ifadelerini kullandı.
Naveed, ramazanla alakalı en önemli hatırasının çocukluğunda annesinin her sabah onu uyandırıp Kur'an-ı Kerim dinlemesi için camiye göndermesi olduğunu, ramazan boyunca kutsal kitabın tamamını dinlediklerini anlattı.
Pakistan'da iftardan önce televizyonda ramazana özel programların yayımlandığını belirten Naveed, şunları söyledi:
"Bizde pakora ve samosa çok yeniliyor. Pakora, sizin mücverinize benziyor. Samosa da çok ünlüdür ve sizin böreğinize benziyor. Bazen patatesli, bazen etli, bazen sebzeli yapıyoruz, siz de böyle yapıyorsunuz. Aslında sadece adları farklı."
"Pakistan'da birlikte iftar ve sahur yapma geleneği yaygın"
Fizik mühendisliği bölümü öğrencisi Rabail de 2021'de Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Jamshoro şehrinden Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Rabail, "Pakistan'da birlikte iftar ve sahur yapma geleneği yaygın." dedi.
İftarda genellikle pakora ve samosa gibi sokak lezzetlerini tercih ettiklerini anlatan Rabail, bunun yanında "fruit chaat" denilen karışık meyve yediklerini ve Türkiye'deki Osmanlı şerbetine benzeyen "rooh afza" isimli meyve suyun içtiklerini belirtti.
Rabail, "Ana yemeği iftardan birkaç saat sonra yiyoruz. Bazen biryani olabiliyor, tavuklu pilav, soslu bir yemek de olabiliyor. Lavaşla kuru fasulye de olabiliyor." ifadelerini kullandı.
Ramazan davulu geleneğinin kendilerinde de olduğunu belirten Rabail, bazen davulcuların kapıları çalarak uyandırdığını, camilerden de sahurda Urduca anonslar yapıldığını söyledi.
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