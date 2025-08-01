Palancıoğlu'ndan Okul İnşaatı İncelemesi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Belsin Kocatepe Mahallesi'ndeki ilkokul inşaatında inceleme yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, Tınaztepe, Kocatepe ve Belsin bölgesine hitap edecek ilkokulun inşaatındaki çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, eğitim sektörüne hizmet etmeye ve destek olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Yapılacak okulun hayırlı olması temennisinde bulunan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için önemli. Dolayısıyla eğitime son derece önem veriyoruz. Burada da ihtiyaç olan bir bölgede okulumuzu yapıyoruz. İlçemizde temelini atacağımız ve açılışını yapacağımız birçok okulumuz var. Dolayısıyla eğitim sektörüne hizmet etmeye, destek olmaya devam ediyoruz. Burası 12 derslikli güzel bir ilkokul olacak. Burada okulumuz hızla yükselecek inşallah. Bir sonraki seneye de inşallah eğitime kazandırmayı planlıyoruz."