Palandöken Beyaz Örtüyle Kaplandı

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Palandöken beyaz gelinliğini giydi

Drone ile görüntülenen kayak merkezi beyaz örtüsüyle görsel şölen oluşturdu

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası Palandöken Kayak merkezi beyaza büründü.

Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış gece yarısından itibaren yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Kar yağışı sonrası Palandöken adeta beyaz gelinliğini yeniden giyerken beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezinde adeta görsel şölen oluştu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde drone ile görüntülenen muhteşem manzara izleyenleri heyecanlandırdı.