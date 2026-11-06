Palandöken\'de 100 kişiye kış turizmi eğitimi verilecek projede protokol imzalandı

Erzurum'da, Palandöken Dağı'nda kış turizmi hizmetlerinin niteliğini artırmak ve turistlerle doğrudan iletişim kuran çalışanların mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla 100 kişiye yönelik eğitim projesi hayata geçiriliyor.

Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında "Palandöken Dağı Kış Turizminde İnsan Odaklı Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende protokole, Vali Aydın Baruş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı imza attı.

100 kişi eğitim alacak

Vali Baruş, imza töreninde yaptığı açıklamada, projenin Palandöken'de kış turizmi hizmetlerinde görev alan ve turistlerle doğrudan iletişim kuran insan kaynağının niteliğini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Proje kapsamında yabancı dil, iletişim, kültürler arası etkileşim, empati ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verileceğini belirten Baruş, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öncülüğünde yürütülecek çalışmada 100 kişinin eğitim alacağını ifade etti.

Baruş, iki ayrı grupta gerçekleştirilecek eğitimlerde 50 kamu personeline haftada 4 saat olmak üzere toplam 24 saat, otel ve turistik tesislerde çalışan 50 turizm personeline ise haftada 6 saat olmak üzere toplam 36 saat eğitim verileceğini kaydetti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu da Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve üniversitenin katkılarıyla Palandöken'de insan odaklı hizmet kalitesini yükseltmek için önemli bir çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Erzurum uluslararası kış oyunlarına ev sahipliği yapacak

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aynalı ise Palandöken'in yalnızca Erzurum'un değil, Türkiye'nin ve dünyanın önemli kış turizmi merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Palandöken'in uluslararası ölçekte büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Aynalı, ilerleyen süreçte Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları ile hazırlık çalışmaları devam eden Dünya Üniversite Kış Oyunları'nın gerçekleştirileceğini, bunun yanı sıra çok sayıda uluslararası organizasyonun da düzenlendiğini ifade etti.

Bu organizasyonlarda görev alacak otel çalışanlarından pist, lift ve sosyal tesis personeline kadar hizmet sunan tüm çalışanların eğitim almasının önemine değinen Aynalı, projenin Palandöken'deki hizmet kalitesine katkı sağlayacağını kaydetti.