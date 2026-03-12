Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 274 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 274, Ergan'da 272, Kartalkaya'da 240, Hakkari'de 210, Nemrut'ta 196, Erciyes'te 191, Sarıkamış'ta 189, Konaklı'da 155, Uludağ'da 152, Yıldız Dağı'nda 139, Yalnızçam'da 130, Çambaşı'nda 115, Davraz'da 102, Murat Dağı'nda 96, Zigana'da 85, Ilgaz'da 75, Hesarek'te 66, Küpkıran'da 44, Gevaş Abalı'da 19, Kandilli'de 15, Akdağ'da 14 ve Denizli'de 12 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|12.03.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-12
|-4
|Ergan
|PB
|-13
|-2
|Kartalkaya
|S
|-3
|4
|Hakkari
|KY
|-15
|-2
|Nemrut
|ÇB
|-8
|-2
|Erciyes
|P
|-7
|2
|Sarıkamış
|PB
|-14
|-2
|Konaklı
|PB
|-13
|-2
|Uludağ
|S
|1
|7
|Yıldız Dağı
|P
|-8
|2
|Yalnızçam
|PB
|-17
|-2
|Çambaşı
|AB
|-8
|3
|Davraz
|AB
|-6
|6
|Murat Dağı
|AB
|-8
|6
|Ilgaz
|PB
|-4
|4
|Hesarek
|PB
|-12
|0
|Küpkıran
|KKY
|-13
|2
|Gevaş Abalı
|ÇB
|-9
|1
|Kandilli
|PB
|-15
|2
|Akdağ
|AB
|-2
|5
|Denizli
|PB
|-2
|7
