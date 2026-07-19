Erzurum'un Palandöken ilçesinde 8 katlı inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Adnan Menderes Mahallesi'nde yapımı süren 8 katlı inşaatın 6. katındaki işçi Habip O. (52), dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Habip O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de İnşaatta Düşme Faciası - Son Dakika
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