Palandöken\'de Jandarma Güvenliği Sürdürüyor

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde görevli jandarma arama kurtarma (JAK) ve turizm jandarması ekipleri, sezon boyunca yoğun mesai yapıyor.

Kış sezonunda yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Palandöken'de, güvenlik tedbirleri de üst seviyede tutuluyor.

Sezonun bahar mevsiminde de devam ettiği merkezde görev yapan turizm jandarması ile JAK timleri, kayakçıların güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, pistlerde devriye ve denetimler gerçekleştirirken, yaralanan ya da mahsur kalan kayakçılara da hızlı şekilde müdahale ediyor.

Kurallara uymayanlara yaklaşık 300 bin lira ceza kesildi

Bu sezon 3 bin 56 kişiye yardım eli uzatan jandarma, kurallara uymayan 78 kişiye de 288 bin 338 lira ceza kesti.

Palandöken Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Ercan Metin, AA muhabirine, merkezde sezonun yoğun katılımla devam ettiğini söyledi.

Metin, merkezde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğunu belirterek, "Temel amacımız, vatandaşların ve turistlerin güvenliğini sağlamak, huzur ile asayişi korumak, olası kazalara hızlıca müdahale etmek." dedi.

Sezon süresince önleyici, denetleyici ve müdahaleye yönelik faaliyetler yürütüldüğünü anlatan Metin, şöyle konuştu:

"Kask kullanımı, çığ riski bulunan yasaklı alanlara girişler ile merkezde uyulması gereken kurallar denetlenmektedir. Kayaklı, kar motorlu ve yaya devriyelerle dron destekli denetimler kapsamında gerçekleştirilen kontroller ve uygulanan idari yaptırımlar sayesinde sahada caydırıcılık sağlamaya çalışıyoruz. 2025-2026 sezonunda 873 mahsur kalma, 641 yaralanma olmak üzere 1514 olaya müdahale edildi. Kayakseverlerin güvenli ve huzur içinde kayak yapmaları amacıyla denetim ve kontroller aralıksız sürdürülmektedir."

Mahsur kalmalara anında müdahale ediliyor

JAK Timi Komutanı Astsubay Üstçavuş Mevlüde Niyazoğlu da müdahaleyle önleyici faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

Niyazoğlu, merkezde 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptıklarını anlatarak, "Merkezde teleferik, telesiyej ve gondol hatlarında meydana gelebilecek arızalarda mahsur kalan kayakseverlerin güvenli şekilde tahliyesini gerçekleştiriyoruz. JAK timleri olarak merkezde bu sezon 631 yaralı ve 911 mahsur kalma olmak üzere 1542 olaya müdahale ettik." dedi.