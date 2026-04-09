Palandöken\'de Kar Kalınlığı 2 Metreyi Aştı

Erzurum'da kayak sezonunun devam ettiği Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürdü.
Şehir merkezinin beyaza büründüğü Erzurum'da, kayak sezonunun devam ettiği Palandöken de karla kaplandı.
Meteoroloji verilerine göre kar kalınlığının 211 santimetre ölçüldüğü kayak merkezinde güzel manzaralar oluştu.
Palandöken Kayak Merkezi'nin karla kaplı hali dronla görüntülendi.
