Erzurum'un Palandöken ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Toparlak Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3'ü ağır 5 kişinin yaralanması sonrası yakalanan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen zanlı S.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika
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