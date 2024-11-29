Palandöken'de Kayak Sezonu Erken Başladı - Son Dakika
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Palandöken'de Kayak Sezonu Erken Başladı

Palandöken\'de Kayak Sezonu Erken Başladı

Kasım sonunda başlayan kayak sezonu, Palandöken'de turist rezervasyonlarını artırdı.

29.11.2024 11:46
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Kayak sezonunun erken başladığı Palandöken Kayak Merkezi'ne turistlerin rezervasyon yaptırmaya başlamasıyla kış turizmi kasım ayının son günlerinde hareketlendi.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve kar kalitesiyle adından söz ettiriyor.

Suni karlama sistemleri, yüksek rakımı, dağın panoramik yapısı ve deneyimli operasyon ekibi gibi avantajlarıyla aralık ayından başlayarak "sezonu en erken açan kayak merkezi" unvanına sahip Palandöken'de, erken gelen kış nedeniyle kayak keyfi kasım ayında yaşanıyor.

Palandöken'de kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi gibi çok sayıda etkinlik seçeneği sunulurken, 55 pistin 87 kilometresinde kayak yapılabiliyor.

Erken başlayan sezon, turizmcileri heyecanlandırdı

Sezonu her yıl dağ bölgesindeki 9 otel ile bungalov evlerde büyük oranda dolulukla kapatan merkezde, pistlere kurulan aydınlatma sistemleriyle gece kayağı da yapılabiliyor.

Erken başlayan kayak sezonu, kentte faaliyet gösteren turizmcileri de heyecanlandırdı. Şu sıralar rezervasyon yoğunluğu yaşayan turizmciler, erken yer ayırtan müşterilerine indirimli konaklama imkanları sunuyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, Palandöken'in, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin, Avrupa standartlarında olduğunu ifade eden Şenol, şunları kaydetti:

" Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası etkisiyle şehrimize yağan kardan dolayı şu anda kayak tesislerimizde 80 santimetre üzerinde kar kalınlığı bulunmakta. Karın yağmasıyla özellikle kış turizminde kış planlaması yapan misafirler şimdiden rezervasyonlarını hızlandırdılar. 1-2 gün içerisinde ciddi manada bir yoğunluk var. Tabii ki bu da bizleri çok sevindiriyor."

"Rezervasyon yoğunluğu başladı"

Fuarlarda özelikle Rusya, Ukrayna ve İran bölgelerinden misafirleri çekmek için çalışmalar yaptıklarını ve meyvelerini almayı ümit ettiklerini anlatan Şenol, "Karın yağmasıyla birlikte insanlar 'artık kış geldi, kış tatilimizi nerede planlayalım' diye düşündükleri için ciddi manada bölgemizde rezervasyon yoğunluğu başladı." dedi.

Palandöken'de hizmet veren bir otelin genel müdürü Ömer Akça ise kayak merkezinde kar durumunun iyi seviyede olduğunu vurgulayarak, "20 Temmuz'da başlayan erken rezervasyonla beraber şu anda yoğun bir şekilde satışlarımız devam ediyor. Bu sene geçmişe oranla sanki Palandöken'deki doluluklar biraz daha artacak. Palandöken, Türkiye'de kayak sezonunu ilk açıp en son kapatan yani kayak sezonunun en uzun olduğu kayak merkezi. Kayak sezonunu erken açmamız, biz turizmcileri sevindiriyor. Çünkü doluluklar ona göre artıyor. Dolayısıyla Erzurum Palandöken, bu noktada birçok kayak merkezinden bir adım önde. Bu da biz turizmcilere mutluluk veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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