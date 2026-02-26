Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 245 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 245, Ergan'da 240, Kartalkaya'da 235, Hakkari'de 202, Nemrut'ta 189, Sarıkamış'ta 175, Konaklı'da 170, Uludağ'da 168, Erciyes'te 166, Yıldız Dağı'nda 136, Murat Dağı'nda 116, Davraz'da 112, Yalnızçam'da 88, Çambaşı'nda 58, Denizli'de 41, Küpkıran'da 39, Akdağ'da 13, Keltepe'de 12, Kartepe'de, 10, Bozdağ'da ise 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 26.02.2026 En düşük En yüksek Palandöken KKY -4 -2 Ergan KKY -6 -2 Kartalkaya KY -9 -5 Hakkari KKY -10 -3 Nemrut KKY -1 -1 Sarıkamış KKY -5 0 Konaklı KKY -4 -1 Uludağ KY -8 -5 Erciyes KY -8 -6 Yıldız Dağı KY -4 -4 Murat Dağı KY -11 -5 Davraz HFY -10 -2 Yalnızçam KKY -6 0 Çambaşı KKY -7 -6 Denizli KY -9 -1 Küpkıran KKY -3 2 Akdağ KY -6 -4 Keltepe KY -8 5 Kartepe KY -6 -3 Bozdağ KY -4 0 (KKY: Kuvvetli kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HFK: Hafif kar yağışlı) (KKY: Kuvvetli kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HFK: Hafif kar yağışlı)

