Palandöken'de Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Palandöken'de Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir dairede çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

28.02.2025 16:16
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yunus Emre Mahallesi Ulaş Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın en üst katındaki evin yatak odasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çıkan dumandan etkilenen evdeki S.E. ile komşulardan F.M.S. ve F.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, yangın sonrası hasar oluşan evde inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Palandöken'de Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika

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