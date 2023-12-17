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Palandöken Kayak Merkezi Hafta Sonu Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezi Hafta Sonu Yoğun İlgi Gördü

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, aileler kızağa bindi, turistler kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Canlı müzik etkinliği düzenlenen merkez, ziyaretçiler tarafından beğenildi.

Palandöken Kayak Merkezi Hafta Sonu Yoğun İlgi Gördü
17.12.2023 - 15:47,  Güncelleme: 15:49
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Türkiye'nin dünyada adını duyurmuş önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, yoğunluk oluştu.

Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçirmek isteyen aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Ejder 3200 A.Ş ekibinin her türlü olumsuzluğa karşı hazır bulunduğu kayak merkezinde, canlı müzik etkinliği düzenlendi.

İstanbul'dan kayak yapmak için 6 arkadaşıyla gelen 24 yaşındaki Vahap Çakıroğlu, AA muhabirine, Palandöken Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini söyledi.

Çakıroğlu, kente ilk kez geldiğini bildirerek, "Burası bence Türkiye'de en güzel kayak pistlerine sahip bir yer. Her yıl gelmeye çalışacağım. Bugün de kar yağdı ve bayağı eğleniyoruz, pistlerde çok güzel. Burada kendimi güvende hissediyorum. Burası kayakta herkesi tatmin edebilecek bir merkez." diye konuştu.

Kaynak: AA
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