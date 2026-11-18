İngiltere hükümeti, İsrail'e teknoloji üreten ABD merkezli veri analizi ve yazılım şirketi Palantir ile Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) kapsamında yürütülen veri sözleşmesini 2029'a kadar sürdürme kararı aldı.

BBC'de yer alan habere göre, İngiliz hükümeti, Palantir ile 2024'te imzalanan 330 milyon sterlinlik sözleşmeyi 2027'de erken sonlandırma seçeneğini kullanmayacak.

İngiltere'deki hastanelerde bekleme listelerinin yönetilmesine yardımcı olmak amacıyla yapılan ve başlangıçta 2031'e kadar sürmesi planlanan sözleşme 2029'a kadar devam edecek.

Hükümet, 2029'dan itibaren sözleşmeyi üstlenecek yeni şirketin belirlenmesi için gelecek yaz ihale süreci başlatacak ve İngiliz firmaları da başvurmaya teşvik edecek.

Hükümetin kararına tepkiler

İktidardaki İşçi Partisi'nden bazı milletvekilleri hükümetin kararından büyük hayal kırıklığı duyduklarını dile getirerek, sözleşmeyi NHS'nin üzerinde yük olarak niteledi. Liberal Demokratlar da sözleşmeyi "tehlikeli" olarak değerlendirdi.

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) de başka bir şirkete geçiş sürecinin ertelenmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etti.

Palantir İngiltere Başkan Yardımcısı Tom Watson ise şirketin çalışmalarını savunarak, daha fazla ameliyat yapılmasına, hastaların daha hızlı taburcu edilmesine ve kanser teşhisi için bekleme sürelerinin azaltılmasına katkı sağladıklarını öne sürdü.

Palantir'in İngiltere'de kamu kurumlarıyla yaptığı anlaşmalar tartışma konusu

ABD'nin yanı sıra İsrail'e de yapay zeka destekli gözetim teknolojileri üreten Palantir'in, İngiltere Savunma Bakanlığı, NHS ve çeşitli polis teşkilatlarıyla yaptığı anlaşmalar, ulusal güvenlik ve kişisel verilerin gizliliği konusunda endişelere yol açmıştı.

Şirket, Aralık 2025'te İngiltere Savunma Bakanlığıyla rekabetçi ihale süreci yürütülmeden 240 milyon sterlin değerinde sözleşme imzalamıştı.

Palantir'in NHS ile yaptığı hasta verilerine ilişkin sözleşme de sağlık çalışanları ve hasta hakları savunucuları tarafından eleştirilmiş, hükümete sözleşmenin yenilenmemesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi üyeleri de yıllık parti konferansından bir gün önce yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna yazılım desteği sağlayan ABD'li Palantir şirketiyle NHS arasında yapılan veri analizi anlaşmasının sona erdirilmesi için önerge hazırlamıştı.

Şirketin, İngiltere'deki kamu kurumlarıyla yaptığı sözleşmelerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyar sterline ulaştığı tahmin ediliyor.