Palestine Action Destekçilerine Büyük Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Palestine Action Destekçilerine Büyük Müdahale

10.08.2025 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de yasaklı 'Palestine Action' grubuna destek eyleminde 521 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla düzenlenen eyleme müdahale eden polisin gözaltına aldığı kişi sayısı 521'e yükseldi.

Londra Metropolitan Polisi, eyleme ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede terör örgütü ilan edilen Palestine Action'a destek amacıyla pankart taşıyan 521 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, eylemle aynı saatlerde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde de 1 kişinin Palestine Action'a destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca, 10 kişinin daha kamu düzenini bozmak ya da polis memurlarına saldırıda bulunmak gibi farklı gerekçelerle gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların 320'sinin Westminster bölgesindeki iki gözaltı işlem merkezine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kimlik bilgileri doğrulananların kefaletle serbest bırakıldığı ve daha sonra polis merkezine başvurmaları şartı getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, serbest bırakılanlara ayrıca "Palestine Action" ile ilgili gelecekteki eylemlere katılmama şartı konulduğu ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, kimlik bilgilerini vermeyi reddedenler ile gözaltına alındığında halihazırda kefalet şartıyla serbest olduğu tespit edilen 212 kişinin ise Londra'daki çeşitli gözaltı merkezlerine sevk edildiği ifade edildi.

Göstericiler, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" pankartı taşıdı

Geçen ay yasaklanan ve terör örgütü ilan edilen "Palestine Action"a destek için başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda dün yüzlerce gösterici toplanmıştı.

Eylemciler, yanlarında boş pankartlar ve kalemler getirerek, pankartlarına "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" ifadesini yazmıştı.

İngiltere'de, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınan ve geçen ay İngiliz askeri uçaklarına boya püskürterek gerçekleştirdiği eylem sonrası yasaklanan gruba destek veren göstericilere Londra Metropolitan Polisi müdahale etmişti.

Polis, "Palestine Action"ın yasaklı örgütlerden biri olduğunu hatırlatarak, eyleme katılan çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Londra Metropolitan Polisi, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Palestine Action" grubuna destek verecek kişilerin düzenleyeceği eylemde göstericilerin "kitlesel şekilde gözaltına alınabileceği" uyarısında bulunmuştu.

"Palestine Action", İngiliz askeri uçaklarına yönelik eylem sonrası yasaklı örgüt ilan edilmişti

"Palestine Action"ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, 2 uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine "Palestine Action"ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan 2 aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

"Palestine Action", yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğe girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Ayrıca grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, ingiltere, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palestine Action Destekçilerine Büyük Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Nişantaşı’nda trafikte dehşet Sopayla kadının üzerine yürüdü Nişantaşı'nda trafikte dehşet! Sopayla kadının üzerine yürüdü
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı
Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza
Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti
Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi
Bir dönem Süper Lig’i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor Bir dönem Süper Lig'i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

21:13
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
20:22
Balıkesir’deki deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı İşte ilk görüntüler
Balıkesir'deki deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı! İşte ilk görüntüler
20:08
Balıkesir’de korkutan deprem Açıklamalar peş peşe geldi
Balıkesir'de korkutan deprem! Açıklamalar peş peşe geldi
13:59
Davul zurnayla plaja gelip damadı denize attılar
Davul zurnayla plaja gelip damadı denize attılar
13:46
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
13:29
Gün geçmiyor ki yeni olay yaşanmasın Koca koca taşları sürücülere attı
Gün geçmiyor ki yeni olay yaşanmasın! Koca koca taşları sürücülere attı
12:59
Ne getiriyor ne götürüyor İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
12:53
Allan Saint-Maximin Club America’ya transfer oldu
Allan Saint-Maximin Club America'ya transfer oldu
12:51
Tatlıses ailesinde sağlık telaşı Minik Emir hastaneye kaldırıldı
Tatlıses ailesinde sağlık telaşı! Minik Emir hastaneye kaldırıldı
12:49
Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti Kendisini böyle savundu
Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti! Kendisini böyle savundu
12:34
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
12:29
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
12:21
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
11:38
Bir dönem Süper Lig’i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
Bir dönem Süper Lig'i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 21:53:13. #7.12#
SON DAKİKA: Palestine Action Destekçilerine Büyük Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.