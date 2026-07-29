Pamukkale'de Midibüs Yayayı Ezdi
Pınarkent Mahallesi'nde bir midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Ahmet Ak'a çarptı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, servis midibüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
A.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen midibüs, Pınarkent Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ak'a (42) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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