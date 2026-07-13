KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 18.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasına için çalışmaların sürüdüğü bildirildi.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
Son Dakika › Güncel › Pamukkale'de Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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