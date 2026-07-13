Pamukkale'de Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Pamukkale'de Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

13.07.2026 00:35
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 18.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasına için çalışmaların sürüdüğü bildirildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pamukkale'de Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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