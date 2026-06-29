Pamukkale'de Restorana Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Pamukkale'de Restorana Silahlı Saldırı

Pamukkale\'de Restorana Silahlı Saldırı
29.06.2026 00:07
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Silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı, polis kaçan şüphelileri arıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Atalar Mahallesi'ndeki restorana, motosikletteki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Pamukkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Güncel, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukkale'de Restorana Silahlı Saldırı - Son Dakika

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