Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Atalar Mahallesi'ndeki restorana, motosikletteki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Pamukkale'de Restorana Silahlı Saldırı - Son Dakika
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